Was bringen die Briefwahlstimmen? Der Wahlkreis Oststeiermark ist ausgezählt, die Befürchtungen der SPÖ haben sich bestätigt, das Hoch der ÖVP hielt an.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Auch in der Steiermark wurde am Montag das Ergebnis der Briefwahlstimmen mit Spannung erwartet, kann sich dadurch ja noch einiges an der Mandatsverteilung in den Wahlkreisen ändern.

Bundesweit zeigten erste Wahlkartenergebnisse sehr starke Zugewinne für die Grünen. >>Mehr dazu hier<<