Heute werden Wahlkarten ausgezählt © stadt graz

Nationalratswahl in der Steiermark, die Schützenhöfer-VP nimmt satte Zugewinne als "Turbo" in die Landtagswahl mit. Jubelstimmung auch bei den Grünen, geknickt und sauer auf Strache ist die FPÖ. Die SPÖ verlor generell und in der Obersteiermark stark. In einer ersten Konsequenz "nehme ich bis auf weiteres die bundespolitischen Funktionen in der SPÖ nicht wahr" , so Michael Schickhofer, der im Vorstand und Präsidium der Bundes-Partei sitzt.