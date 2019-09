Facebook

Den Wahlsonntag hat man sich in der Landes-ÖVP anders vorgestellt: „Egal, wie es ausgeht – feiern werden wir nicht“, hieß es gestern im Büro von LH Hermann Schützenhöfer. Der Tod von Gerhard Hirschmann löste breite Betroffenheit aus. Die Parteizentrale in Graz wird schwarz beflaggt. Erinnerungen an 2015 wurden wach, als Ex-Klubchef und Hirschmann-Weggefährte Bernd Schilcher nur zwei Tage vor der Landtagswahl verstorben war.