Der steirische SPÖ-Spitzenkandidat Jörg Leichtfried übt wenige Tage vor der Wahl Kritik an der steirischen Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß.

SPÖ-Spitzenkandidat Jörg Leichtfried. © APA/HERBERT NEUBAUER

Am Montag machte der steirische Spitzenkandidat der SPÖ wieder in Graz Station: Jörg Leichtfried sparte nicht mit (Eigen)-Lob, hat der Nationalrat zuletzt doch mehr Mittel für ältere Langzeitarbeitslose beschlossen. "Die Verlängerung der Aktion 20.000 ist besonders wichtig und erfreulich", so der Steirer.