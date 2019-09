Kleine Zeitung +

Kommentar SP-Schickhofers Aktionismus: Mehr Schein als Sein

Der rote Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer lädt Journalisten neuerdings nach Landesregierungssitzungen zum Wahlkampf-Referat. Er betrachtet den Pflegeregress für mobile Dienste als gekippt an, kündigt eine steirische Aktion 20.000 an und sieht das Pendlerticket, das er über die Estag-Dividende finanzieren will, auf dem Weg. Warum dem aber nicht so ist.