Karl Steininger (Uni Graz), Sandra Krautwalsch (Grüne), Jakob Schwarz (Grüne), Birgit Birnstingl-Gottinger (SEKEM Energy), Reinhold W. Lang (Uni Linz) © Grüne/Philipp Podesser

Glaubt man den Wissenschaftlern, ist es eine Art Notwehraktion gegen die „Schein- und Showpolitik“, die sich in Österreich breit gemacht habe. „Es ist Zeit, wieder die Sachkompetenz einkehren zu lassen“, sagt Reinhold W. Lang. Der gebürtige Steirer und Kunststoff-Experte an der Johannes Kepler Universität Linz ist einer von acht namhaften Forschern, die sich im Vorfeld der Wahlen auf Bundes- und Landesebene offen für die Grünen stark machen. Ein hierzulande unüblicher Vorgang, der laut Lang den Erfahrungen aus der Vergangenheit geschuldet sei: „Wir haben 20 Jahre lang versucht, in den Fragen Klima und Nachhaltigkeit mit unseren Expertise an die Politik heranzutreten. Es hat nichts geholfen.“ Stattdessen dominiere unzureichendes Stückwerk wie Wasserstoffstrategien und Plastiksackerlverbote. Oder, wie es der Grazer Ökonom Karl Steininger formuliert: „Die große Politik in Österreich versteht es einfach nicht. Wir brauchen den Umbau auf ein gesamtheitlich nachhaltiges System.“