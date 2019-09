Koalitionsende? SPÖ und ÖVP über sind sich über höhere Einkommensgrenzen für die steirische Wohnbauförderung einig. Gesetz tritt schon Ende September in Kraft.

Schwarz (SPÖ) und Seitinger (ÖVP) © (c) steiermark.at/Streibl

Im Frühjahr haben SPÖ und ÖVP in der Steiermark das Wohnbau-Programm um zwei Jahre verlängert, dann wurde an der Wohnbauförderung gefeilt. Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz stellten die Ergebnisse am Montag vor: