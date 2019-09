Zwei Sonderlandtage und einen Koalitionsbruch im Rücken tritt der Landtag am Dienstag wieder regulär zusammen. Themen: Klimavolksbehren, Wahlkampfkosten und Verkehr. Im Livestream ab 10 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bild aus der Landstube © Juergen Fuchs

Eine Sondersitzung über Spitalspläne und eine über vorgezogene Landtagswahlen erhitzten über den Sommer die Gemüter. Am Dienstag steht die "Pflicht" in der Landstube am Programm, wenngleich die Nationalratswahl (29. 9.) hineinspielt.