Ein Bild aus besseren Tagen: Franz Voves und Hermann Schützenhöfer im Juni 2015 © APA/ERWIN SCHERIAU

Die einst bundesweit legendäre politische Freundschaft zwischen Hermann Schützenhöfer und Franz Voves ist vorerst zu Ende: Voves übt in einem Offenen Brief scharfe Kritik an den Neuwahlen im Land. Unterzeichnet hat er mit "Dein enttäuschter Freund Franz Voves".