Neuwahl in der Steiermark

Die Grünen hoffen bis zur Landtagswahl auf ein wenig Bewegung durch das freie Spiel der Kräfte. © Grüne/Podesser

Die Steirer wählen vorzeitig einen neuen Landtag. Das hat ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Interview mit der Kleinen Zeitung am letzten Samstag klargemacht. Seine Partei beantragte Stunden später eine Sondersitzung, in der formell der Landtag aufgelöst wird. Termin? „Ich werde darüber am Montag sofort mit allen Klubobleuten reden“, erklärte Landtagspräsidentin Gabriele Kolar (SPÖ).