Vorentscheidung SPÖ und ÖVP nach Aussprache nicht einig, Grüne für Neuwahl

Schützenhöfer und Schickhofer © © ORF/Regine Schöttl

LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will die Vorverlegung der Landtagswahl von Mai 2020 auf November. "Dafür will ich mich um eine möglichst breite Mehrheit bemühen", betonte er am Donnerstag in der Grazer Burg. Diese "Mehrheit" besteht aus ÖVP, FPÖ - und seit Kurzem aus den Grünen.