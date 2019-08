Facebook

STEIERMARK: PK LH SCH�TZENHOFER ´ZWISCHENBERICHT ZUR FRAGE DES STEIRISCHEN WAHLTERMINS´ © (c) APA/INGRID KORNBERGER (INGRID KORNBERGER)

Er hat sich, vielleicht in dieser Deutlichkeit nicht ganz geplant, doch noch aus der Deckung gewagt: Hermann Schützenhöfer will die Vorverlegung der Landtagswahl von Mai 2020 auf November. „Dafür will ich mich um eine möglichst breite Mehrheit bemühen“, sagte er am Donnerstag in der Grazer Burg.