Lange musste Hermann Schützenhöfer warten. Aber jetzt hat ihm ausgerechnet die oppositionelle FPÖ den entscheidenden Gefallen getan: Der Neuwahlantrag am Ende der Landtags-Sondersitzung am Montag liefert ihm den ersehnten Anlass für das vorzeitige Ende der Legislaturperiode im Land. Der Landeshauptmann kann im jetzt eröffneten Neuwahl-Poker fast nur gewinnen: Entweder beschließt er mit der FPÖ den politischen Bruch oder er setzt mit der SPÖ auf Kontinuität. In jedem Fall kann die ÖVP das alleine entscheiden, sie ist aber in keinem Fall "alleine schuld". Also maximale Gestaltungsmacht bei minimaler Haftung - eine komfortable Position.