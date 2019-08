Nach Tests in Pilot-Bezirken mit hoher Nachfrage werden die Modelle von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) und Pflegelandesrat Christopher Drexler (ÖVP) nun flächendeckend ausgerollt.

Bis Ende 2020 in jedem Bezirk

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Die Pflegedrehscheibe startet nach mehreren Pilot-Bezirken ab Mitte 2020 in allen steirischen Bezirken. Das kündigte Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) am Donnerstag an. Die Einrichtung ist eine zentrale und unabhängige Anlaufstelle für ältere Menschen, die Pflege und Unterstützung benötigen, sowie für deren Angehörige. Ziel ist es, Fragen zu Pflege und Betreuung zu klären.