Am dritten Juli-Wochenende öffnen in der Steiermark die ersten Bereitschafts-Ordinationen. Ärzte, die mitmachen, erhalten 700 Euro pro Bereitschaftsdienst.

Am 20. Juli starten die ersten Bereitschaftsordinationen © rogerphoto - stock.adobe.com

Die Probleme rund um die ärztlichen Bereitschaftsdienste und die Startschwierigkeiten beim Gesundheitstelefon 1450 in der Steiermark haben die Landespolitk zu einer Adaptierung am System bewogen. Wie im Mai exklusiv berichtet, können Ärzte künftig ihre Praxen am Wochenende geöffnet halten, auch wenn sie Bereitschaftsdienst haben. Pro Versorgungsregion (außerhalb von Graz) sollen zwischen 8 und 11 Uhr eine (große) bzw. zwei Arztpraxen geöffnet haben und Versorgungsengpässe abfedern. Das System startet am Wochenende 20./21. Juli.