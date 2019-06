Landesräte für Umwelt und Naturschutz tagten in der steirischen Landeshauptstadt. Einer Aufweichung der Tempolimits auf den Autobahnen erteilten sie eine Absage. Beschlüsse auch gegen AKW Krsko und für regionale Lebensmittelversorgung im öffentlichen Bereich.

Beschluss in Graz

Johann Seitinger (Steiermark), Maria Hutter (Salzburg), Anton Lang (Steiermark) und Johannes Rauch (Vorarlberg) © Robert Frankl

Die österreichischen Landesumweltreferenten haben sich am Freitag in Graz klar gegen Tempo 140 auf Autobahnen ausgesprochen. Studien der TU Graz belegen den zusätzlichen Stickstoffausstoß der Pkw, was den Klimawandel beschleunige: "Tempo 140 ist Teil des Problems. Das brauchen wir nicht. Für uns ist das keine Zukunftsoption", sagte Vorarlbergs Landesrat Johannes Rauch (Grüne).