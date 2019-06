Bei der ÖVP in der Südsteiermark sind die Weichen für die Nationalratswahl gestellt. Nach intensiven Diskussionen setzte sich Joachim Schnabel als Spitzenkandidat gegen Daniela List durch. Das Mandat scheint ihm sicher.

Joachim Schnabel setzte sich ÖVP-intern gegen Daniela List durch. 2017 (Bild) war noch List Spitzenkandidatin © Robert Lenhard

Mit Spannung erwartet wurde die Sitzung des ÖVP-Bezirksparteivorstandes von Leibnitz Montagabend in Tillmitsch. Neben den üblichen Punkten stand nämlich die Kandidatennominierung für die bevorstehende Nationalratswahl auf der Tagesordnung. Diesbezüglich hatte es im Vorfeld parteiintern einiges an Brösel gegeben. Hatte sich doch Bezirksparteiobmann Joachim Schnabel, Bürgermeister von Lang und bisher ohne Mandat im Nationalrat oder Landtag, als Spitzenkandidat in Stellung gebracht.