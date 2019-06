Facebook

Der Schuldenberg wächst vorerst weiter an © K.-U. Hler - Fotolia

Während in Wien eine Übergangsregierung die Zügel in der Hand hält, regieren in der Steiermark weiterhin Schwarz und Rot. Dennoch: Dies dürfte die letzte Budgetprognose der aktuellen Landesregierung an den Bund gewesen sein, welche nun beschlossen worden ist. Demnach befinden sich Schützenhöfer-VP und Schickhofer-SP auf ihrem oft zitierten „Budgetpfad“ – damit „ab dem Jahr 2021 im Kernhaushalt (Land ohne Beteiligungen; Anm.) kein negativer Maastricht-Saldo mehr ausgewiesen“ wird. Dann würden die Steirer sogar den Stabilitätspakt (von 2012) erfüllen und keine neuen Schulden mehr machen.