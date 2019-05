Facebook

Jubilar Werner Amon im Kreis seiner Familie © Rumpf

Das Who is Who der ÖVP versammelte sich Mittwochabend in der Florianihalle in Groß St. Florian. Anlass war zur Abwechslung keine Krisensitzung aufgrund der aktuellen innenpolitischen Lage, sondern der 50. Geburtstag von ÖVP-Bezirksparteiobmann Werner Amon. Der ehemalige ÖVP-Generalsekretär, Noch-Nationalratsabgeordnete und künftige Volksanwalt hatte eine illustre Gästeschar zur Feier seines Jubiläums eingeladen. Darunter Noch-Ministerin Juliane Bogner-Strauß, die Landesräte Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler und Hans Seitinger oder die Nationalratsabgeordneten Peter Haubner, Karlheinz Kopf, Reinhold Lopatka und Ernst Gödl.