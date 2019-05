Facebook

Schützenhöfer, Schmiedtbauer und VP feierten Platz 1 © ballguide

„Das ist ein Erfolg des ganzen Teams“, freute sich Simone Schmiedtbauer von der ÖVP über die 17-Uhr-Prognose von großen Zugewinnen. Ob die Steirerin ausreichend Vorzugsstimmen für ein Mandat erhält, weiß sie erst am Mittwoch.

So oder so, freute sich Parteichef Hermann Schützenhöfer "besonders für Schmiedtbauer. Eine moderne junge Frau, die genau weiß, was die Menschen brauchen, das hat viele motiviert".