Die Rechnungshof-Prüfer loben die "risikoaverse" Finanzgebarung des Landes © APA

Ein glattes Sehr gut stellt der Landesrechnungshof (Leitung: Heinz Drobesch) dem Land für seinen Umgang mit Steuergeld aus. In einer Folgeprüfung hatten die Finanzkontrollore untersucht, ob Risiken in der Finanzgebarung in ausreichendem Maß vermieden werden. Ergebnis der Prüfung: Von den 22 Empfehlungen, die der Rechnungshof bei der vorangegangenen Erhebung im Vorjahr abgegeben hatte, seien sämtliche vollständig umgesetzt oder in Umsetzung. Mit diesem positiven Befund ebnen die Prüfer dem Land den Weg, künftig günstige Darlehen bei der Bundesfinanzierungsagentur aufnehmen zu können.