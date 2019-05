Facebook

VP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler © Jürgen Fuchs

Eine Breitseite gegen FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein feuerte dieser Tage der steirische ÖVP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler ab: Er hält die Standortgarantie für alle AUVA-Spitäler unverblümt für „einen groben Blödsinn“. Das sagte Drexler in der Denkwerkstatt St. Lambrecht. „Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass man eine Standortgarantie für das 60-Betten-Unfallkrankenhaus in Kalwang abgibt.“ Überhaupt seien Standortgarantien „ein politisches Instrument des 20. Jahrhunderts“ und hätten heute schon gar nichts in einer ÖVP-FPÖ-Reformregierung zu suchen.