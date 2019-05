Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hansi Hinterseer an der südsteirischen Weinstraße: Auch touristische Werbung wird gefördert © ORF

Auf 693 Seiten rechnet der neue Förderbericht des Landes Steiermark penibel vor, wer im Vorjahr die 197.465 Förderungen erhalten hat. Das Volumen: 860,2 Millionen Euro. 250 Förderprogramme sind gelistet, die meisten Förderfälle zählen zur Land- und Forstwirtschaft (72.039).



Den Löwenanteil zahlte wie bisher die Landesabteilung für Umwelt, Technik bzw. Wohnbau aus: 235 Millionen Euro, allein 44,7 Millionen Euro davon waren Eigenheimförderungen. Dahinter: der Bereich Bildung/Gesellschaft (174,6 Millionen; davon knapp 69 Millionen für Kinderbetreuungseinrichtungen) und Gesundheit/Wissenschaft mit 145,6 Millionen Euro. 55 Millionen aus diesem Topf erhielten Spitäler außerhalb der Kages zur Betriebsabgangsdeckung; wie etwa das DKH Schladming (14,8 Millionen). Jedes Mal gefragt: die Förderungen an die fünf Landtagsparteien und -klubs. 23,9 Millionen Euro flossen im Vorjahr in Summe an sie, davon steuerten die Gemeinden 4,5 Millionen bei.



Nicht zu vergessen: die Jugendverbände, worüber die Parteien ebenso verfügen. Junge VP und Sozialistische Jugend erhielten für ihre Jahrestätigkeit jeweils 43.100 Euro, 18.065 Euro die Jungen Grünen, 17.765 Euro die Kommunistische Jugend und 25.655 Euro der Ring Freiheitlicher Jugend. Das war nach Förderrichtlinien freilich korrekt, ist aber dennoch pikant: Ausgerechnet das rote Jugendressort förderte einen blauen Jugendverband, dessen „Karikatur“ über die ZiB2 hinaus für Empörung sorgte.



Wieder dabei sind auf den ersten Blick ungewöhnliche Förderfälle. Wie beispielsweise 500 Euro für die „volkskulturelle Gebäcksorte – der Krapfen“. Oder 1600 Euro an die große „Wien Energie“ für eine Kleinwasserkraft-Beratung. Prominente Adressaten waren im Vorjahr Opus (5000 Euro für „Tonight At The Opera“), ein Gabalier (der andere; 14.600 Euro für ein Baudenkmalprojekt) und Hansi Hinterseer. Das Geld gab es für seine TV-Show von der südsteirischen Weinstraße (26.666 Euro). Gut für die Quote und den Tourismus waren auch der „Silvesterstadl“ mit Jörg Pilawa (35.000 Euro).



Ein eigenes Kapitel sind Gemeindeertragsanteile (an Steuereinnahmen), die vom Land verwaltet und aufgeteilt werden. Demnach wurden an die Gemeinden rund 199 Millionen Euro überwiesen. Getreu dem neuen Finanzausgleich sind Fusionsgemeinden gesondert gelistet: mit rund 91 Millionen Euro. Neu ist auch die Kategorie „Finanzkraft-Ausgleich“ (über 11,7 Millionen). Das meiste Geld erhielt die Stadt Graz, nämlich vorab 18,9 Millionen Euro.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.