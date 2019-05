Facebook

Ein Landesgesetz, das die Wahlwerbungskosten für den Landtagswahlkampf pro Partei auf maximal zwei Millionen Euro beschränkt – aus Sicht von Parteisekretären ist so etwas die nackte Brutalität. Und doch hat die SPÖ kürzlich genau diesen Wunsch im kleinsten Kreis an die ÖVP übermittelt. Die ÖVP sagte aber nein, das Gesetz verschwand in der Schublade.

