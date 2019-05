Kleine Zeitung +

Steirische Kundgebungen Schickhofer: "1,50 Euro sicher nicht mit mir"

SPÖ, KPÖ & Co. am Tag der Arbeit in der Steiermark: Zahlreiche Genossen besuchten die SP-Kundgebung in Graz mit Schickhofer, Vollath und Ehmann. Verbale Ohrfeigen kassierten Kurz und Strache, Koalitionspartner Schützenhöfer keine.