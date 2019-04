Lange Wartezeiten am neuen Gesundheitstelefon und das Ende der Mindestsicherung sorgten für lebhafte Debatten in der Landtagssitzung. Fixiert wurde ein digitales Warnsystem für Feuerwehren.

Doris Kampus © land stmk

In der Landtagssitzung vom 30. 4. stachen zwei Themen hervor: Zur neuen Sozialhilfe bohrte die KPÖ (Claudia Klimt-Weithaler) bei SPÖ-Sozialandesrätin Doris Kampus nach. Was bietet das Land anstelle der Wohnbeihilfe bzw. Wohnunterstützung den Beziehern an?

