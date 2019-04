Facebook

Erst nach der Totenbeschau darf der Leichnam abgeholt werden © Fotolia

Grundsätzlich wäre klar: Die Durchführung der Totenbeschau fällt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Zu diesem Zweck schlossen Gemeinden Verträge mit Ärzten. Im alten Bereitschaftsdienstmodell übernahmen Vertragsärzte diese Arbeit. Erst dann durfte die Leiche vom Bestattungsunternehmen abgeholt werden.



Mit dem neuen Bereitschaftsdienstmodell für Ärzte (seit 1. April) sollte sich daran nichts ändern – dem ist aber nicht so.



Das zeigen erste Beschwerden von Pflegeheimen und Privaten. Aufgrund von Unklarheiten wird die Abholung von Leichen unnötig verzögert. Man streitet über Zuständigkeiten etc. Für Angehörige kommt es zu prekären Situationen. Besonders tragisch ist ein Fall, der der Kleinen Zeitung und auch der steirischen Politik vorliegt.



Ein Mann war zu Hause verstorben, seine Angehörigen verständigten die Bestattung. Die Bestattung teilte jedoch mit, dass sie die Leiche vor der Totenbeschau nicht „abholen und einsargen darf“, so ein Angehöriger. Weiters führt dieser aus: Siebenmal sei die neue Ärztebereitschaftsnummer 1450 gewählt worden, um einen diensthabenden Arzt zu erreichen. Aber man sei nie durchgekommen. Auch als man später jemanden unter 1450 erreichte, gab es keine Klarheit. Man wurde an die Polizei und die Notrufnummer 141 verwiesen.



Bei der Polizei habe man laut dem Angehörigen erklärt, dass es seit 1. April keine Liste der Wochenend-Ärzte gebe. Vom Notruf 141 hörte er: Man solle sich an die neue Bereitschaftsnummer 1450 wenden, dort sei man zuständig. Der Angehörige erklärt in der Folge, dass es im alten Bereitschaftssystem eine bessere Koordination und Betreuung gegeben habe.



Die Hintergründe für die Probleme bei der Totenbeschau sind weitreichend. Einerseits herrscht bei Ärzten, die Bereitschaftsdienste machen, Ablehnung. Viele haben dafür nicht die Ausbildung. Das Ganze sei laut Ärztesicht auch gesetzlich nicht vorgesehen. Dazu kommt die Befürchtung: Ärzte könnten ein rechtliches Risiko tragen, wenn sie übersehen, dass ein Patient nicht eines natürlichen Todes gestorben sei. Eine genaue Untersuchung sei während des Bereitschaftsdienstes nicht möglich. Niemand könne ausschließen, dass es ein Fremdverschulden gebe.



Andererseits haben mehrere Ärzte von sich aus Gemeindeverträge zur Totenbeschau gekündigt. Dazu kommt fehlender Informationsfluss zwischen verantwortlichen Institutionen.



Das Land will reagieren: Zuerst mit einer umfassenden Information an die Gemeinden, was konkret zu tun sei, um solche Situationen zu vermeiden. Und es ist eine Novelle des Leichenbestattungsgesetzes in Vorbereitung: Jeder zur selbstständigen Berufsausübung berechtigte Arzt soll „die Totenbeschau bzw. Todesfeststellung zum Zwecke der Verbringung durchführen können“.



Natürlich weiß man um die rechtlichen Bedenken der Ärzteschaft. Deshalb prüft der Verfassungsdienst. Die gesetzliche Änderung kann erst ab 19. April in Begutachtung gehen. Die früheste gesetzliche Klarstellung wäre im Juni möglich.

