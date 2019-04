Bei den AK-Wahlen in der Steiermark änderten auch die mittlerweile ausgezählten Wahlkarten nichts mehr am Ausgang: FSG blieb auch nach Auszählung aller Stimmen bei 64,4 Prozent, Wahlbeteiligung lag bei 35,4 Prozent.

Hat angesichts des Wahlausgangs gut lachen: Josef Pesserl (FSG, rechts) mit Franz Gosch (FCG, Mitte) und Harald Korschelt (FA) © APA/AK STMK/TEMEL

Keine Änderungen im Ergebnis haben die nach Wahlschluss eingelangten Wahlkarten der Arbeiterkammer-Wahl in der Steiermark gebracht. Wie die AK am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, blieb die FSG mit Präsident Josef Pesserl unverändert mit 64,4 Prozent (plus 6,7 Prozentpunkte) Wahlsieger. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,4 Prozent.