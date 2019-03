Nicht nur Beamte auch deren Familienmitglieder und Freunde kamen in Genuss des Privilegs. Abteilungsleiter stellte diese Praxis nun aber ab.

Kfz-GUtachten gab es für Landesbedienstete zum Nulltarif. © Foto Begsteiger / foto-begsteige

Diesmal landete die Kfz-Landesprüfstelle selbst am Prüfstand - und prompt stieß der Landesrechnungshof auf einen Missstand, den er behoben sehen wollte. Bis vor kurzem hat die Stelle nämlich nicht nur für den Fuhrpark des Landes die Kfz-Pickerl ausgestellt, sondern diese Überprüfungen auch für Autos von Landesbediensteten zum Nulltarif erledigt. Zu bezahlen war lediglich der Materialwert für die Prüfplakette in der Höhe von 1,90 Euro. Doch damit nicht genug, es kamen auch Familienmitglieder der Landesbediensteten und auch Dritte in den Genuss dieses Privilegs, für das es aber weder Auftrag noch rechtliche Grundlage gab.

