Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (67) beendet Spekulationen um seine Nachfolge: Er selbst will seine Partei in die Landtagswahl 2020 führen und dann fünf Jahre als Landeshauptmann weitermachen - sofern die ÖVP auf Platz 1 kommt.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird bei der Landtagswahl wieder antreten © APA/ERWIN SCHERIAU

Rund 14 Monate vor dem planmäßigen Termin für die steirische Landtagswahl hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die schwelenden Debatten um eine mögliche Nachfolge an der Parteispitze beendet. Er sei nunmehr entschlossen, die Partei jedenfalls in die Wahl zu führen und danach weiter als Landeshauptmann zur Verfügung zu stehen, sagte er am Freitagvormittag.

"Die Wahl wird 2020 stattfinden. Ich werden keine Neuwahlen vom Zaun brechen", kündigte der Regierungschef an und sprach sich damit gegen vorgezogene Landtagswahlen aus. Angesprochen darauf, ob er bis zum Ende der nächsten Wahlperiode, also bis 2025, weitermachen wolle, erklärte Schützenhöfer: "Ja sicher, ich sage ja nicht: 'Habt's a bissl Geduld, ich bin eh bald weg'."

Nicht sicher ist allerdings die Fortsetzung der Koalition mit der SPÖ nach der Wahl. Schützenhöfer: "Es gibt keine Automatik. Warum soll ich den Einen (Michael Schickhofer, Anm.) mit aller Gewalt raushauen, wenn es an mir läge?" Und zur FPÖ: "Andererseits, warum soll ich den Anderen (Mario Kunasek, Anm.) nicht in Betracht ziehen?" Es komme zunächst auf das Wahlergebnis an. Das ÖVP-Wahlziel sei klar: "Wir wollen natürlich die Nummer 1 werden.

Bei entsprechendem Erfolg werde ich auf der Kommandobrücke stehen. Wenn nicht, dann nicht." Gefragt, ob ihm später Landesrat Christopher Drexler (48) nachfolgen werde, hiellt sich Schützenhöfer bedeckt: Dieser sei eine wichtige Stütze. Auch das restliche Team in der Landesregierung und im ÖVP-Klub sei gut, "aber wir können uns immer verbessern".

Er möchte unbedingt eine Landtagswahl gewinnen

Seit längerer Zeit hatte auch der Parteichef selber überlegt, ob er nicht noch vor der Wahl einem Jüngeren Platz machen solle. Doch dem stehen mehrere Faktoren entgegen: Schützenhöfer ist erst seit 2015 Regierungschef und möchte unbedingt eine Landtagswahl gewinnen. Denn vor vier Jahren war die ÖVP nur auf Platz 2 gelandet und hatte den LH-Posten quasi vom abtretenden SPÖ-Vorgänger Franz Voves "geschenkt" bekommen. Der hatte damals Angst vor einer drohenden VP-FP-Koalition und hielt durch diesen Schachzug wenigstens die SPÖ in der Landesregierung.

Geht es also auch um die nachträgliche "Beglaubigung" des LH-Postens durch die Wähler? "Na ja, das spielt im Hinterkopf schon eine Rolle", räumte Schützenhöfer ein.

ÖVP dominiert die Umfragen

Auch die Umfragen sprechen gegen einen Rückzug Schützenhöfers: Alle derartigen Untersuchungen sagen übereinstimmend einen Wahlsieg für den beliebten Landeshauptmann voraus. In der Wählergunst rangiert demnach die ÖVP mit deutlichem Abstand (mindestens fünf Prozentpunkte) vor SPÖ und FPÖ. Schützenhöfer hätte also die Möglichkeit, die im Jahr 2005 verlorene relative Landtagsmehrheit für seine Partei nach 15 Jahren wieder zurückzuholen.

Allerdings seien nicht die Umfragen das Entscheidende, relativiert Schützenhöfer. Sondern: "Wir haben noch einige Reformen vor uns, die uns viel Durchsetzungsvermögen abverlangen werden." Für sich habe er die Entscheidung schon seit Längerem gefasst.