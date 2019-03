Die Frage, welche Qualifikation für die Supervision in der Behindertenhilfe notwendig ist, landet am Obersten Gerichtshof.

Streit landet vor dem OGH in Wien © APA

Ein Berufsstreit in der steirischen Behindertenhilfe wird nun bis vor den Obersten Gerichtshof getragen. Es geht um die Frage, welche Qualifikation für die Supervision in der Behindertenhilfe notwendig ist. Auf den ersten Blick also ein Detail – doch dahinter geht es um jährliche Aufträge von rund 500.000 Euro.

