An geheimem Ort

Sandra Krautwaschl und Klubobmann Lambert Schönleitner werden an den vordersten Listenplätzen ins Landtagswahl-Rennen gehen © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Die steirischen Grünen erstellen an diesem Wochenende die Kandidatenliste für die Landtagswahl im Jahr 2020. Was neu ist: Der Wahlkonvent tagt nicht medienöffentlich und an einem geheimen Ort tage.

Die Abhaltung eines solchen Konvents zur Listenerstellung habe man im Vorjahr mit großer Mehrheit beschlossen, sagte Pressesprecher Bernd Pekari. Man habe "eine Lehre aus dem Nationalratswahl-Debakel gezogen, dass ein öffentlicher Kampf um die einzelnen Listenplätze nicht mehr stattfinden soll". 80 Personen entscheiden nun, es sind die Mitglieder des Erweiterten Landesvorstandes der Grünen und rund 50 per Zufall ausgewählte Parteimitglieder.

Der Konvent erstellt eine Kandidatenliste mit den Plätzen ein bis sechs. Neu ist, dass nicht mehr über jeden Listenplatz einzeln abgestimmt wird, sondern dass sich der Konvent gemeinsam auf eine Liste einigt und diese dann als Ganzes abgesegnet wird. Die Liste muss von den Konventmitgliedern mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen werden.

Bereits im Jänner hatten die Grünen bekanntgegeben, dass sich die Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl für Listenplatz eins bewerben werde, Klubobmann Lambert Schönleitner werde für Listenplatz zwei ins Rennen gehen, für Listenplatz drei ist Lara Köck vorgesehen. Über die Bewerber für die weiteren Listenplätze gab es am Samstag keine Informationen. Die Bewerber präsentieren sich dieses Wochenende in einem Assessment-Center.

Der Konvent soll bis Sonntag dauern, dann haben die Grünen eine Presseaussendung angekündigt. Alle weiteren Details sollen am Montag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.