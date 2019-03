Kuh-Urteil lässt Wogen hochgehen"Die Wegefreiheit muss garantiert werden"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Urteil lässt nach wie vor die Wogen hochgehen © APA/Barbara Gindl

Weiterhin hohe Wellen schlägt das Zivilgerichts-Urteil nach einer tödlichen Kuhattacke in Tirol: "Wir als Naturfreunde-Organisatioln haben die Wegefreiheit in Österreich durchgesetzt! Es ist für uns völlig unvorstellbar, Wege oder Flächen für die Allgemeinheit zu sperren", meldete sich am Samstag der Vorsitzende der Naturfreunde Steiermark, Jürgen Dumpelnik, zu Wort."Auch ein Abzäunen von Wanderwegen ist nicht durchführbar. Wir betreuen als Naturfreunde nicht nur in der Steiermark Tausende Kilometer an Wanderwegen und Steigen. Unseren Ehrenamtlichen noch mehr Arbeit zuzumuten, ginge völlig an der Realität vorbei." Vielmehr, so Dumpelnik, müsse man "auf eine bessere Information der Wanderer und mehr Eigenverantwortung setzen".