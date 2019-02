Landeshauptmann-Stv. Schickhofer war in Bosnien und Herzegowina. Ein Thema: Kooperation im Katastrophenschutz, die Zivilschutzbehörde wurde zu einer Übung nach Eisenerz eingeladen.

Schickhofer in Sarajevo

Botschafterin Hartmann und LH-Stv. Schickhofer in der staatlichen Warnzentrale mit Minister Agic und Botschafter Kozaric © land/bektas

"Bosnien und Herzegowina ist ein Teil Europas und deshalb sind Sicherheit und Stabilität in diesem Land von enormer Bedeutung für ganz Europa." So Vize-LH Michael Schickhofer, der für zwei Tage in Bosnien und Herzogwina unterwegs war.