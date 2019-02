Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steirische Gewerkschafter © gpa

In der fünften Runde war es soweit: Der neue Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft steht und bedeutet eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent, einen Urlaubstag mehr und bessere Zuschläge. Quer über alle Bereiche sind in der Steiermark 24.000 Personen betroffen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.