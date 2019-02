Facebook

ORF-Chefredakteur Gerhard Koch: guter Ruf in allen Lagern © Jürgen Fuchs

Am kommenden Mittwoch endet die Bewerbungsfrist für den neuen ORF-Landesdirektor. Der Posten war wie berichtet vorzeitig frei geworden, weil der bisher amtierende Chef Gerhard Draxler (66) aus persönlichen Gründen vorzeitig aufhört.



In der Ausschreibung steht zwar, es seien „Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht“. Man darf aber davon ausgehen, dass solche Bewerbungen nicht besonders erfolgreich wären. Denn hinter den Kulissen dürfte Einigkeit herrschen, dass der bisherige Chefredakteur Gerhard Koch (er wird morgen 58 Jahre alt) bestellt werden soll. Als Nachfolger für Koch auf dem Posten des Chefredakteurs soll Wolfgang Schaller (44), bisher Chef vom Dienst bei Radio Steiermark, zum Zug kommen.



Koch ist ein sehr angesehener Journalist, er ist aufgrund seiner Fairness und Sachkenntnis bei allen Parteien beliebt. Genau das aber wäre fast zum Problem geworden. Denn in der ORF-Farbenlehre gilt Koch als „Roter“, aber wegen seiner Objektivität dürfte sich die SPÖ davon keinen Vorteil versprechen. Aus ÖVP-Sicht war es deshalb eine Art Masterplan, Koch auf ein virtuelles SPÖ-Ticket zu setzen und dafür im Gegenzug einen neuen ORF-Chefredakteur mit ÖVP-Nähe herauszuverhandeln. Konkret sollte dies Schaller sein, der ebenfalls über die Parteigrenzen einen guten Ruf genießt.



Im ersten Anlauf gab es Versuche der SPÖ, den Spieß umzudrehen: Da Koch als Landesdirektor nicht von der SPÖ, sondern von der ÖVP gewünscht werde, dürfe die SPÖ beim neuen Chefredakteur mitreden, lautete eine Erwartung. Ins Spiel gebracht wurde für diese Funktion „Steiermark heute“-Moderator Franz Neger (54), der übrigens auch in der FPÖ Sympathisanten hat. Auch von einer möglichen Teilung des Chefredakteurspostens für Fernsehen und Radio war die Rede – eine ähnliche Lösung hatte es vor 20 Jahren schon einmal gegeben.

Allerdings hatte die SPÖ von Beginn an schlechte Karten. Denn der Landesdirektor wird vom schwarz-blau dominierten Stiftungsrat bestellt. Darauf gründet sich auch die Mitsprache von ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: Laut Papierform wird das Land zwar nur „angehört“. Realpolitisch aber kann Schützenhöfer über die steirischen Stiftungsräte Klaus Poier (entsandt vom Land) und Herwig Hösele (entsandt von der Bundesregierung) Einfluss auf die Stimmung im Stiftungsrat ausüben.



Da aber keine Partei wirkliche Einwände gegen das Duo Koch/Schaller hat, dürfte es nun auf dieses Paket hinauslaufen. Formal entscheidet zunächst der Stiftungsrat am 28. März über den Landesdirektor. Erst danach wird – falls Koch bestellt wird – über einen neuen Chefredakteur gesprochen.

