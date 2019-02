Kunasek und Blaue stoßen eine Zusammenlegung der Gemeinderats- und Landtagswahlen 2020 in der Steiermark an. Die Grünen wären dabei, freilich nicht ohne Hintergedanken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landtagswahl 2015: Kunasek mit Voves und Schützenhöfer © Kanizaj

Der Landesparteichef der FP, Mario Kunasek, hat via ORF eine Zusammenlegung von Gemeinderats- und Landtagswahlen 2020 in der Steiermark angeregt. "Zum einen wäre es so bei zwei getrennten Wahlterminen, dass wir rund sechs Monate Wahlkampf hätten", meinte der Blaue.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.