Nach dem Eklat in Judenburg um Ehrenbürgerschaft für Michael Schickhofer bringt FPÖ das Thema in den Landtag.

Auch Landeshauptmann Schützenhöfer "sammelt" Ehrenbürgerschaften - wie jene von Leutschach © Elisabeth Waltl

Hohe Wellen hat unser Bericht über die gescheiterte Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer in Judenburg geschlagen. Schickhofer nahm die Ehrenbürger-Urkunde bereits vor zwei Wochen in der obersteirischen Stadt entgegen, obwohl es noch gar keinen Beschluss im Gemeinderat gab. Als Schickhofer davon erfuhr, dass nur die SPÖ, nicht aber die Opposition für die Ehrenbürgerschaft stimmt, lehnte er die Auszeichnung ab.