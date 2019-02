Kleine Zeitung +

Zukunftskonferenz Steirer-SP stellt sich als "digitale Partei" auf

Zukunftskonferenz der SPÖ am Flughafen Graz: Landes-Vize Schickhofer will etwa flächendeckendes WLAN an allen Schulen. Und Parteimitglied soll man künftig per App werden.