Grüne laden kurzfristig zu einer Pressekonferenz. Vieles deutet darauf hin, dass Lambert Schönleitner nicht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2020 geht.

Grünen-Landessprecher Lambert Schönleitner © Juergen Fuchs

Bei den steirischen Grünen steht offenbar eine personelle Weichenstellung bevor. Überraschend hat die Partei am Dienstagmorgen zu einer Pressekonferenz um 11 Uhr in Graz geladen - per Eilt-Einladung. Offenbar wird dabei der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2020 präsentiert. Bisher galt Landessprecher Lambert Schönleitner für diese Funktion als gesetzt.