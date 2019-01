Facebook

Der Rechnungshof nimmt die Sozialhilfeverbände unter die Lupe © js-photo - stock.adobe.com

Ein Nein und zugleich ein Ja gibt es in der Frage, ob der Bundesrechnungshof (RH) nun die steirischen Sozialhilfeverbände prüfen wird oder nicht. FPÖ und Grüne hatten ja gemeinsam per „Drittelantrag“ im Landtag dieses Prüfbegehren an den RH herangetragen. Nun liegt die Antwort vor: Der Antrag ist nicht zulässig, aber der RH wird trotzdem prüfen.

