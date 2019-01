Facebook

Personalrochaden in den Büros von Soziallandesrätin Doris Kampus und Finanzlandesrat Anton Lang © Jürgen Fuchs

In den politischen Büros der SPÖ-Landesräte dreht sich zu Jahresbeginn wieder das Personalkarussell. So bekommt Soziallandesrätin Doris Kampus ab 1. Februar eine neue Bürochefin: Die bisherige Büroleiterin Karin Boandl-Haunold wechselt in die Privatwirtschaft. Für sie wird die bisherige Stellvertreterin Christina Saxton an die Spitze des Büros aufrücken.

