Aktionsplan Land will Steuer auf CO2 und Parkplatzabgabe

Die CO2-Emissionen sind im Land zuletzt wieder gestiegen. Ein neuer Aktionsplan, der Abhilfe schaffen soll, hat es in sich.

Vorgesehen ist unter anderem ein Ausbau von Wind- und Wasserkraft © Thomas Wieser

Jede sechste Tonne Treibhausgas, die Österreich in die Atmosphäre entlässt, steigt zwischen Bad Aussee und Bad Radkersburg empor. Die Steiermark hält mit zuletzt 13,2 Millionen Tonnen jährlichem CO2-Ausstoß einen überdurchschnittlich großen Anteil am nationalen Emissionskuchen, was auch auf die ausgeprägte Industrie im Land zurückzuführen ist. Doch es sind bei Weitem nicht nur die Stahl-, Zement- oder Kraftwerke, die auf der Klimabilanz des Landes lasten.

