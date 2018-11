Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Tischler werden gesucht © Fotolia

Mehr als 300 Jugendliche absolvieren derzeit in insgesamt 18 unterschiedlichen Berufen und in allen Regionen eine Lehre beim Land Steiermark. Jetzt sollen 50 weitere dazukommen: Das Land hat am Freitag 50 Lehrstellen, "die den Landesdienst ab September 2019 bereichern werden" (Landesrat Drexler), ausgeschrieben. „Wir setzen auch weiterhin auf junge und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für eine Berufsausbildung beim Land Steiermark entscheiden“, so Personallandesrat Christopher Drexler.