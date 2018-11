Am Donnerstag und Freitag haben sich die Bürgermeister der steirischen SPÖ im Schloss Gamlitz getroffen. Das Ziel: Weichen für wichtige Zukunftsprojekte zu stellen. Zudem wurde in der Bürgermeister-Klausur aber der Wahlkampf vorbereitet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Parteigeschäftsführer Günter Pirker, SPÖ-Chef Michael Schickhofer, der Chef des Gemeindevertreterverbandes Mario Abl, LAbg. Wolfgang Moitzi © SPÖ Steiermark

Den „roten Faden“ bis zum steirischen Wahljahr 2020, in dem Gemeinderats- und die Landtagswahlen anstehen, habe man in eineinhalbtägiger Klausur ausgearbeitet, bilanzierten SPÖ-Chef Michael Schickhofer, Parteigeschäftsführer Günter Pirker und der Chef des Gemeindevertreterverbandes Mario Abl am Freitag in Schloss Gamlitz.