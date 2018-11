Nach neuer Studie ändert Land seine Linie ab: In Einzelfällen und nach strenger Prüfung soll es künftig erlaubt sein, die EU-weit geschützten Fischotter zu dezimieren.

Abschuss in Einzelfällen

Die Fischotter lassen seit Jahren die Wogen im Land hochgehen © Andrea Izzotti - Fotolia

Nach vielen Jahren der verhärteten Fronten kommt jetzt Bewegung in den Streit um den Umgang mit den Fischottern. Wie berichtet, machen sich Fischer und Teichwirte massiv dafür stark, dass sie Fischotter bejagen (lassen) dürfen. Die europaweit geschützten Fischräuber werden immer wieder für leer gefangene Teiche und Flüsse verantwortlich gemacht. Bisher scheiterte ein Einschreiten allerdings daran, dass die Tiere laut EU-Recht nur dann geschossen werden dürfen, wenn ihr Erhaltungszustand als gut einzustufen ist. Genau das, so hieß es bisher vom zuständigen Landesrat Anton Lang (SPÖ), sei in der Steiermark aber nicht gegeben.

