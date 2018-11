Kleine Zeitung +

Landarbeiterkammer-Wahl Hier wird die Höchstarbeitszeit von 14 auf 12 Stunden verkürzt

10.514 Mitglieder wählen ihre Vertretung in der Landarbeiterkammer. Was diese Wahl so besonders macht und warum es so viele „Landarbeiter“ wie seit Jahrzehnten nicht mehr gibt.