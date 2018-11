Facebook

Lambert Schönleitner © Juergen Fuchs

Bei der Sitzung des Unterausschusses für Raumordnung herrschte in der Vorwoche dicke Luft: Der grüne Landtagsklubchef Lambert Schönleitner übte heftige Kritik an den geplanten Novellen zum Raumordnungs- und Baugesetz. Dabei geht es keineswegs nur um den Streit in Sachen Shoppingcity Seiersberg. Sondern ganz grundsätzlich halten die Grünen die neuen Gesetze für untauglich, weil sie keinerlei Ansätze für die Lösung der großen Zersiedelungs- und Verkehrsprobleme enthielten.

