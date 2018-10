Vize-LH Schickhofer bei LH Kaiser in Klagenfurt. Als "rote Südachse" will man gemeinsam der ÖVP-FPÖ-Regierung die Grenzen aufzeigen.

Die SP-Obmänner Schickhofer und Kaiser © spoe

Die SPÖ-Landesparteivorsitzenden Peter Kaiser und Michael Schickhofer trafen sich am Montag in Klagenfurt. Beide wollen den "Erfahrungs- und Know How-Austausch intensivieren" und die "Mittelschicht in Kärnten und der Steiermark" stärken.