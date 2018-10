Facebook

Die überbetriebliche Lehrlingsausbildung in Graz - ein Vorzeigeprojekt, das vor wenigen Tagen auch die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch besuchte und das jetzt gefährdet ist © Juergen Fuchs

Rund 1.500 junge Steirerinnen und Steirer pro Jahr wurden bisher in der so genannten „überbetrieblichen Lehrlingsausbildung“ aufgefangen – Kurse, die hierzulande Jugend am Werk, BFI und LFI anbieten und die dazu dienen, die Jugendlichen Anschluss finden zu lassen an die Wirtschaft.

